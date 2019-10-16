Мендеш: уверен, Роналду обойдёт Пеле по количеству забитых мячей

Футбольный агент Жорже Мендеш считает, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ещё не показал своих лучших качеств. Агент уверен, что португальский футболист обойдёт Пеле и станет лучшим бомбардиром в истории.

«Статистика Криштиану не врёт. Она показывает, как Роналду бьёт рекорды, превращаясь в лучшего игрока в истории футбола. Важно и то, что он добился таких результатов с разными клубами в Испании, Англии и Италии. Также он здорово проявляет себя в сборной Португалии.

Криштиану достиг уникального рубежа в 700 голов. У меня нет сомнений, что он обойдёт Пеле по количеству забитых мячей. И он сделает это с «Ювентусом». 68 голов — не так много для Криштиану, не так ли?» — цитирует Мендеша Tuttosport.