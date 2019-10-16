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Жена Кулькова обратилась за помощью, у футболиста — рак желудка 3-й степени

Жена Кулькова обратилась за помощью, у футболиста — рак желудка 3-й степени
Футбол / РПЛ 0

Супруга бывшего полузащитника «Спартака» Василия Кулькова обратилась за помощью ко всем неравнодушным. У бывшего футболиста диагностировали рак желудка 3-й степени.

Средства можно переводить на карту супруги Василия Кулькова — Елены Махарадзе.

Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883.

Информацию о болезни футболиста подтвердил бывший игрок «Спартака» Дмитрий Кузнецов. Он поблагодарил Российский футбольный союз и всех людей, которые помогают Кулькову в борьбе с раком.

Реквизиты карты
Реквизиты карты
Фото: Championat
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