Жена Кулькова обратилась за помощью, у футболиста — рак желудка 3-й степени
Супруга бывшего полузащитника «Спартака» Василия Кулькова обратилась за помощью ко всем неравнодушным. У бывшего футболиста диагностировали рак желудка 3-й степени.
Средства можно переводить на карту супруги Василия Кулькова — Елены Махарадзе.
Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883.
Информацию о болезни футболиста подтвердил бывший игрок «Спартака» Дмитрий Кузнецов. Он поблагодарил Российский футбольный союз и всех людей, которые помогают Кулькову в борьбе с раком.
Реквизиты карты
Фото: Championat
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