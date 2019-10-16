«МЮ» отказался от трансфера Неймара минувшим летом по двум причинам

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с приобретением форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, на «Олд Траффорд» были готовы потратить большую сумму на покупку бразильского нападающего парижан. Однако в итоге руководство манкунианского клуба отказалось от этой идеи. На решение «МЮ» повлияло два фактора: образ жизни футболиста, известного пристрастием к вечеринкам, и жадность его отца к деньгам.

Напомним, летом Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен». Главными претендентами на форварда считались «Барселона» и «Реал». Однако переговоры не принесли результата. Позже появились слухи, что «ПСЖ» готов продлить контракт с бразильцем.