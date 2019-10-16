Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае увольнения Эмери

В случае увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера лондонского «Арсенала» команду может возглавить его помощник Фредрик Юнгберг, сообщает The Athletic.



Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба поставило перед Эмери цель попасть в Лигу чемпионов на сезон-2020/21. В случае невыполнения этой задачи испанский специалист может лишиться работы.



Эмери возглавил «Арсенал» в конце мая 2018 года. Ранее 47-летний специалист тренировал «Пари Сен-Жермен», «Севилью», московский «Спартак», «Валенсию», «Альмерию» и «Лорку Депортива».



Юнгберг выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год. С 2016 по 2017 год он работал с юношеской командой «канониров» U15, после чего на некоторое время стал ассистентом главного тренера «Вольфсбурга». В 2018 году шведский специалист вернулся в «Арсенал».

«Арсенал» может уволить Эмери, если команда не попадёт в Лигу чемпионов