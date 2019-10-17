Шомуродов: раньше 30 лет в чемпионат Китая не собираюсь переходить
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов заявил, что не перейдёт в чемпионат Китая до достижения 30-летнего возраста.
«Правда ли, что не уеду в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги? Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить. Что касается выбора между российским топ-клубом и европейским середняком, то, конечно, Европа», — приводят слова Шлмуродова «Известия».
В текущем сезоне на клубном уровне Шомуродов принял участие в 13 матчах. На счету узбекского нападающего 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт форварда с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.
После 12 туров «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 26 очков.
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