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Сон Хын Мин: безопасное возвращение домой после матча с КНДР уже достижение

Сон Хын Мин: безопасное возвращение домой после матча с КНДР уже достижение
Футбол / Прочие турниры 0

Капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал матч своей команды со сборной КНДР, который проходил в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Пхеньяне. Команды впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР.

«Матч был очень агрессивным. До такой степени, что, на мой взгляд, безопасное возвращение домой уже стало достижением. Было очень много ругани», — приводит слова футболиста Goal.

На игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась. В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.

Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров у обеих команд по 7 очков.

КНДР в Пхеньяне сыграла с Южной Кореей, на матч не пустили зрителей
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