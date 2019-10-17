Сон Хын Мин: безопасное возвращение домой после матча с КНДР уже достижение

Капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал матч своей команды со сборной КНДР, который проходил в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Пхеньяне. Команды впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР.
«Матч был очень агрессивным. До такой степени, что, на мой взгляд, безопасное возвращение домой уже стало достижением. Было очень много ругани», — приводит слова футболиста Goal.
На игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась. В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.
Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.
Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров у обеих команд по 7 очков.
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