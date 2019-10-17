Сульшер: не беспокоюсь за своё будущее у руля «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что уверен в своём будущем у руля манкунианцев, а также подчеркнул, что при необходимости клуб готов приобрести новых игроков в зимнее трансферное окно.



«Все мои разговоры с владельцами клуба, с Эдом Вудвордом были о том, что у меня трёхлетний контракт. Мы планируем развитие клуба в долгосрочной перспективе. Если вы проиграете матч или два, то не получите никаких гарантий относительно своего будущего. Но я на сто процентов уверен в том, что мы делаем и в своём будущем на этом посту. Деньги у нас есть. Мы следим за несколькими игроками, за парой из них особенно пристально. Но неправильно покупать игроков, если нет тех, кто тебе нужен. Мы можем усилиться в январе или летом. Мы планируем и ищем. Мы могли сделать пару подписаний летом, но в конце трансферного окна нужных игроков не оказалось. Но деньги для усиления состава есть», — сказал Сульшер в интервью Sky Sports.



Напомним, минувшим летом состав «красных дьяволов» пополнили Аарон Ван-Биссака, Дэниел Джеймс и Гарри Магуайр. Общая стоимость трансферов составила около € 160 млн.

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