Мата: новые игроки обычно ведут себя тихо, но не Ибрагимович

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о бывшем партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.
«Когда присоединяешься к команде, как правило, ведёшь себя тихо. Больше слушаешь, чем говоришь. Я был таким, как и почти любой молодой игрок. Но не Златан!
Мне нравится его футбол. Он может сам выиграть матч, потому что обладает необходимым качеством. Он хорошо работает с мячом.
Мне нравится играть с такими парнями. Ибрагимович — очень талантливый футболист. Ему не повезло с травмами», — приводит слова Маты Manchester Evening News.
Златан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Сейчас 38-летний шведский нападающий защищает цвета клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
В составе «красных дьяволов» Ибрагимович забил 17 мячей в 33 матчах.
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