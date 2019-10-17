Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от Криштиану Роналду («Ювентус») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), он не любит говорить о себе.
«Что касается того, что я не говорю о своих достижениях, как это делают Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович, то я предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди. Я знаю, кем являюсь, чего достиг и что могу ещё сделать, но я держу это в себе. Своё слово обо мне могут сказать люди. Я не люблю говорить о себе, мне нравится говорить о команде», — приводит слова Месси Marca.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе каталонского клуба форвард принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 забитых мячей, а также отдал 244 результативные передачи. Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч», 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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