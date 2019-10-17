Черчесов: спасибо актёрам, которые выполняют свои роли на поле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил игроков команды за то, что выполняют на поле его задумки.

«Не могу сказать дату, когда наш механизм стал отлажен, всё шло эволюционно. Каждый сбор будет ставить новые вопросы перед нами, главное — грамотно на них отвечать. Мы спокойны перед каждой игрой, но у нас есть азарт. Мы не играем под фонограмму, каждая игра — премьера. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам грамотно себя проявлять. Спасибо тем актёрам, которые выполняют свои роли на поле. Как бы я ни рисовал, но на поле они играют», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сборная России под руководством Черчесова вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.