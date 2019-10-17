Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: спасибо актёрам, которые выполняют свои роли на поле

Черчесов: спасибо актёрам, которые выполняют свои роли на поле
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил игроков команды за то, что выполняют на поле его задумки.

«Не могу сказать дату, когда наш механизм стал отлажен, всё шло эволюционно. Каждый сбор будет ставить новые вопросы перед нами, главное — грамотно на них отвечать. Мы спокойны перед каждой игрой, но у нас есть азарт. Мы не играем под фонограмму, каждая игра — премьера. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам грамотно себя проявлять. Спасибо тем актёрам, которые выполняют свои роли на поле. Как бы я ни рисовал, но на поле они играют», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сборная России под руководством Черчесова вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Черчесов: сборная России не была проблемной с первого дня. Не люблю это слово
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019