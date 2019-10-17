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Габулов прояснил ситуацию вокруг «Алании»

Габулов прояснил ситуацию вокруг «Алании»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Президент «Алании» Владимир Габулов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг клуба.

«Хочу прояснить ситуацию вокруг нашего клуба. Это необходимо для того, чтобы вся большая и дружная команда — игроки, тренерский штаб, руководство и персонал — могла спокойно продолжить работу во благо «Алании», а болельщики – так же активно её поддерживать. Я готов продолжить работу на посту президента ФК «Алания», о чём уже уведомил учредителей клуба, и сделать всё, что в моих силах, чтобы наш футбольный клуб развивался и процветал. У нас в коллективе нет равнодушных, иначе бы мы никогда не добились такого результата. Спасибо каждому из вас, что всем сердцем болеете за «Аланию», — приводит слова Габулова официальный сайт «Алании».

Габулов может покинуть «Аланию»
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