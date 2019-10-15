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Габулов может покинуть «Аланию»

Габулов может покинуть «Аланию»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Президент «Алании Владикавказ» Владимир Габулов может в скором времени покинуть свой пост, сообщает «ОсНова».

По словам источника, возможный уход главы клуба связан с тем, что сегодня, 15 октября, по решению учредителей «Алании» свою должность покинул генеральный директор клуба Амзор Айларов.

Напомним, новый частный клуб «Алания Владикавказ» был представлен минувшим летом, а Габулов, на тот момент занимавший пост министра спорта Северной Осетии, стал его президентом. При этом Владимир заявил, что будет работать без оплаты труда. Главным тренером команды был назначен Спартак Гогниев. В нынешнем сезоне коллектив начал выступление в Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе России.

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