Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании Владикавказ» Владимир Габулов может в скором времени покинуть свой пост, сообщает «ОсНова».
По словам источника, возможный уход главы клуба связан с тем, что сегодня, 15 октября, по решению учредителей «Алании» свою должность покинул генеральный директор клуба Амзор Айларов.
Напомним, новый частный клуб «Алания Владикавказ» был представлен минувшим летом, а Габулов, на тот момент занимавший пост министра спорта Северной Осетии, стал его президентом. При этом Владимир заявил, что будет работать без оплаты труда. Главным тренером команды был назначен Спартак Гогниев. В нынешнем сезоне коллектив начал выступление в Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе России.
Наставник «Алании» Гогниев признан лучшим тренером сентября в ПФЛ
- 15 октября 2019
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:26
-
18:23
-
18:16
-
18:03
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:44
-
16:36
-
16:34
-
16:21
-
16:20
-
15:56
-
15:40
-
15:21
-
15:21
-
15:05
-
14:53
-
14:37
-
14:35
-
14:25
-
14:16
-
14:04
-
13:52
Партнерский контент