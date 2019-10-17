Черчесов: часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим — разные вещи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение, что его команда должна выиграть чемпионат Европы — 2020.

«Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим — разные вещи, вот мы должны хотеть. Должны выиграть — Голландия, Германия, Франция и так далее.

Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть не просто на словах, но и на деле.

Мы не забываем, что первым чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Сборная России, набрав 21 очко в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы I чемпионата Европы. Команда Черчесова уже обеспечила себе участие в Евро.