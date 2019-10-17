Черчесов: часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим — разные вещи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение, что его команда должна выиграть чемпионат Европы — 2020.
«Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим — разные вещи, вот мы должны хотеть. Должны выиграть — Голландия, Германия, Франция и так далее.
Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть не просто на словах, но и на деле.
Мы не забываем, что первым чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Сборная России, набрав 21 очко в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы I чемпионата Европы. Команда Черчесова уже обеспечила себе участие в Евро.
- 17 октября 2019
-
22:17
-
22:15
-
21:57
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
21:26
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:21
-
19:20
-
18:53
-
18:53
-
18:43
-
18:23
-
18:16
-
17:50
-
17:46
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:32