Черчесов – король. Теперь его цель — выиграть Евро-2020

Когда Черчесов зашёл на пресс-конференцию и услышал аплодисменты, то его плечи расправились так, что остальным людям в просторном зале стало тесно. Уже после, в разговоре с той самой замечательной переводчицей, Черчесов так же довольно шутил:



— Они (журналисты), на самом деле, сильнее всех расстроены. Думали, проиграем, они меня сожрут, а тут…



А тут – да, овации и первый же вопрос из серии: «Вы понимаете, что творите великие дела?»



— Абсолютно нет, — тут же ответил Черчесов.



Правда, звучало это в контексте следующих слов как «абсолютно да». Правда, может, нам послышалось.

— Сегодня я главный тренер сборной и просто задачи решаем, — сказал Черчесов. — Сегодня мы вышли на Евро. И это будничный эпизод — просто шаг к цели. Праздновать же можно, когда кубок в руках или медали на шее. Главная задача у нас — выиграть чемпионат Европы.



Дальше Черчесов буднично разложил, как всё должно происходить: обыграть бельгийцев в Петербурге, получить выгоду на жеребьевке, узнать соперников и собрать под них команду.



Но пока что можно было куражисто поговорить о Кипре.



— Сегодня команда мельчила, хотела забить красиво — это вам понравилось? – лились патокой вопросы.

— Мы перед игрой сказали игрокам, что серьезные задачи без улыбок не решают. Они так и делали — играли в футбол с удовольствием, — ответы были блестящими.



— Вот Черышев сделал несколько неудачных прострелов, после чего вы его позвали, что-то сказали – и подачи стали проходить.

— Он подавал из-за уха как будто. А надо подходить под 45 градусов, чтобы видеть, что происходит. Это я и сказал.



Получается, это сработало.



Сработало, как и всё остальное. Поэтому мы и подобрались к теме, как «самое слабое, бездарное поколение, а также ужасного тренера» теперь называют «лучшей сборной в историю».



— Вы думаете, я вашим словам поверю? Нет, не верю, — не признает прямо Черчесов. – Я просто работаю. Мы — не самая сильная команда. Сама сильная — Бельгия. А мы на 40 каком-то месте в рейтинге. Наша сила в том, что мы понимаем — что умеем и что не умеем. И вот то, что не умеем — не делаем. У нас есть Дзюба, мы вот так играем. Кому-то не нравится иногда, как это выглядит. Может, и мне иногда не нравится. Но есть определенный подбор футболистов, под который мы подстраиваемся. И еще, что самое главное — равнодушных нет в команде. И не будет. Ни минуты, ни секунды.



И ведь всё, что говорит Черчесов – правда. И, кажется, игроки в свою миссию теперь тоже верят. Ведь дискурс сборной постепенно смещается от «отбиться-отбороться» к этой самой бесконечной вере в себя. Когда игроки «Сочи», «Ахмата», «Ростова» и так далее – реально могут взять и всех победить.



— Мы можем думать о победе на Евро, без шуток, – подтверждает осторожный Александр Головин. – Мы готовы к этому.



И согласитесь, мы ведь все уже не так уверены, что у них не получится. Или всё-таки нет?