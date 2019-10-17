Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён

Матч 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» перенесён с субботы, 26 октября, на среду, 18 декабря, из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии, сообщает Cadena Ser со ссылкой на Time 25 Sport.

Согласно информации источника, такое решение вечером 17 октября было принято комитетом по проведению соревнований. Время начала встречи будет определено позже.

Напомним, из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает 1-е место. В восьми турах «сливочные» набрали 18 очков. У «Барселоны» — на 2 очка меньше, сине-гранатовые занимают 2-е место.