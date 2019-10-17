Вальверде: не сомневаюсь, что «эль-класико» пройдёт 26 октября

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переносе домашнего матча 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» из-за протестов в городе.
«Матч запланирован на 26 октября, и я не сомневаюсь, что он пройдёт без проблем, с уважением соперников и всех остальных. Не знаю, какое решение примет Федерация футбола Испании. Мы выполним всё, что они скажут.
До матча осталось девять дней. Сейчас о нём слишком много говорят. То же самое было 1 октября 2017 года. Неделю спустя мы играли на «Ванда Метрополитано». Все ожидали драмы, но в итоге всё прошло отлично.
Есть время для манёвра. Если бы матч был запланирован на завтра, тогда, возможно, он бы не состоялся. Но впереди ещё девять дней», — приводит слова Вальверде Marca.
Протесты в Барселоне начались после судебных приговоров политическим лидерам Каталонии, которые выступают за независимость региона. Из-за действий протестующих в городе образуются большие пробки.
- 17 октября 2019
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