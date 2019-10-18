Лэмпард: иногда мы переписываемся с Моуринью. У нас хорошие отношения
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что он поддерживает отношения с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью. По словам Лэмпарда, его не задевает критика со стороны португальца.
«Мы переписываемся с Жозе время от времени. В начале сезона мы с ним немного общались, например, обсудили матч с „Манчестер Юнайтед“. Это была нормальная беседа. Я работаю главным тренером уже на протяжении некоторого времени, поэтому понимаю, что о некоторых вещах стоит поговорить. У меня хорошие отношения с Моуринью.
Мой самый большой критик во время матчей — это мой папа. Он немного староват, но я не против послушать его», — приводит слова Лэмпарда talkSPORT.
«Челси», набрав 14 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов
- 18 октября 2019
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