«Спартак» в большинстве одолел «Рубин» в концовке матча молодёжного первенства
В матче 13-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на поле №4 академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Начиная с 65-й минуте хозяева играли в большинстве. Получив две жёлтые карточки, покинуть поле был вынужден защитник гостей Александр Смелов. В концовке матча, на 85-й минуте, красно-белые вырвали победу благодаря точному удару в исполнении полузащитника Степана Мельникова.
«Спартак», набрав 20 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (14) располагается на 13-й строчке.
С полной турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно здесь.
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