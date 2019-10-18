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«Спартак» в большинстве одолел «Рубин» в концовке матча молодёжного первенства

«Спартак» в большинстве одолел «Рубин» в концовке матча молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 13-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на поле №4 академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Начиная с 65-й минуте хозяева играли в большинстве. Получив две жёлтые карточки, покинуть поле был вынужден защитник гостей Александр Смелов. В концовке матча, на 85-й минуте, красно-белые вырвали победу благодаря точному удару в исполнении полузащитника Степана Мельникова.

«Спартак», набрав 20 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Рубин» (14) располагается на 13-й строчке.

С полной турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно здесь.

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
18 октября 2019, пятница. 13:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин-мол.
Казань
1:0 Мельников – 85'
Удаления: нет / Смелов – 65'
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