Каррера посетит матч «Ювентус» — «Локомотив» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что он собирается посетить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив». Матч состоится в Турине 22 октября.
«Во вторник я буду на стадионе на матче „Ювентуса“ с «Локомотивом».
«Локомотив» — хорошая команда, у него есть интересные игроки, такие как Чорлука, Хёведес и Крыховяк. Хотя я больше не слежу за ними, но знаю, что команда всегда находится на вершине турнирной таблицы в России. Они играют в хороший футбол. У них меньше тактики по сравнению с Италией, но их не следует недооценивать. Я не думаю, что матч будет лёгкой прогулкой для „Ювентуса“.
«Локомотив» стартовал с гостевой победы, возможно, он более опасен вдали от дома, потому что приспосабливается к сопернику", — приводит слова Карреры TuttoJuve.
- 18 октября 2019
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