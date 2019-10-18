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Черчесов, Гильерме, Лунёв и Джанаев рассказали о Яшине

Черчесов, Гильерме, Лунёв и Джанаев рассказали о Яшине
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также голкиперы национальной команды Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит») и Сослан Джанаев («Сочи») поделились мнением о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения Яшина. Знаменитый голкипер провёл всю карьеру в московском «Динамо» (1950-1971). За сборную Советского Союза Лев Иванович выступал с 1954 по 1970 год.

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Яшин — пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963) и трёхкратный обладатель Кубка страны (1953, 1967, 1970). В его активе также золотая медаль Олимпийских игр 1956 года, титул обладателя Кубка Европы 1960 года и «Золотой мяч» 1963 года.

Перед игрой «Динамо» — «Краснодар» вратари выйдут на поле в кепках в честь Яшина
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