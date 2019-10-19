«Амкар» восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы

Пресс-служба «Амкара» сообщила о восстановлении доступа к твиттер-аккаунту, который накануне был взломан. 18 октября в аккаунте футбольного клуба появилась реклама эротического содержания.

«Аккуант был взломан, доступ восстановлен. Мы снова с вами! Ну если не считать конечно того факта, что мы больше года как расформированы», — говорится в «твиттере» «Амкара».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Амкара».

«Амкар» прекратил существование в июне 2018 года. В своём последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге пермская команда финишировала в зоне стыковых матчей, после чего по итогам двух встреч оказалась сильнее «Тамбова», претендовавшего на повышение в классе.

«Амкар» был основан в декабре 1994 года. За 10 лет команда преодолела путь от третьей лиги до высшего дивизиона, а в 2008 году добилась лучшего результата в своей истории, заняв четвёртое место в турнирной таблице чемпионате России и пробившись в квалификационный раунд Кубка УЕФА.