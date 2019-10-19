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Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков

Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас призвал руководство УЕФА строго наказывать клубы, нарушающие правила финансового фэир-плей. В частности, Тебас считает, что санкциям должны быть подвержены французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».

«Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА — исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет?», —приводят слова Тебаса «Известия».

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже наказывались денежными штрафами. Тем не менее, пока до дисквалификации клубов дело так и не доходило.

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