Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас призвал руководство УЕФА строго наказывать клубы, нарушающие правила финансового фэир-плей. В частности, Тебас считает, что санкциям должны быть подвержены французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».

«Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА — исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет?», —приводят слова Тебаса «Известия».

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже наказывались денежными штрафами. Тем не менее, пока до дисквалификации клубов дело так и не доходило.