Тухель — о победе над «Ниццей»: этот матч может стать уроком для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал результат матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей». Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Всегда хорошо начинать серию из шести матчей с победы. Очень доволен тем, как команда провела первый тайм. Мы всё контролировали. Соперник не мог играть, потому что мы плотно защищались. В начале второй половины могли решить исход встречи, но не хватило точности. Потом «Ницца» больше рисковала, и мы немного ошибались. Но в конце всё же разобрались.

Эта игра может стать уроком для «ПСЖ». В матче с «Галатасараем» мы тоже потеряли контроль на десять минут, сразу после гола», — приводит слова Тухеля AFP.

«ПСЖ», набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Ницца» (13) занимает девятое место.