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«СКА-Хабаровск» и «Томь» сыграли вничью, «Луч» уступил «Енисею»

«СКА-Хабаровск» и «Томь» сыграли вничью, «Луч» уступил «Енисею»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась вничью со счётом 1:1.

Уже на 6-й минуте счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Илья Кузьмичёв. На 29-й минуте полузащитник «Томи» Максим Казанков отправил в ворота хабаровского клуба ответный мяч. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «СКА-Хабаровска» Евгению Шлякову, после чего хозяева остались в меньшинстве.

В параллельном матче 18-го тура ФНЛ «Луч» встречался с красноярским «Енисеем» на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч завершился минимальной победой гостей — 1:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Томь
Томск
1:0 Кузьмичёв – 6'   1:1 Казанков – 29'
Удаления: Шляков – 54' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 09:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
0 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Комков – 90+3' (пен)
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