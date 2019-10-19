«СКА-Хабаровск» и «Томь» сыграли вничью, «Луч» уступил «Енисею»

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась вничью со счётом 1:1.



Уже на 6-й минуте счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Илья Кузьмичёв. На 29-й минуте полузащитник «Томи» Максим Казанков отправил в ворота хабаровского клуба ответный мяч. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «СКА-Хабаровска» Евгению Шлякову, после чего хозяева остались в меньшинстве.



В параллельном матче 18-го тура ФНЛ «Луч» встречался с красноярским «Енисеем» на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч завершился минимальной победой гостей — 1:0.