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«Тамбов» — «Урал»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Урал»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Тамбова» и «Урала» определились с составами на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Клёнкин, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.

Встреча состоится сегодня, 19 октября, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Урал».

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