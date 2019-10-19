«Барселона» разгромила «Эйбар» благодаря голам Гризманна, Месси и Суареса
В матче 9-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Во втором тайме, на 58-й минуте, форвард каталонской команды Лионель Месси упрочил преимущество гостей. Через 8 минут нападающий «Барселоны» Луис Суарес довёл счёт до разгромного.
«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский «Реал». «Эйбар» (9) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит «Гранада» (17).
С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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