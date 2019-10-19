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«Барселона» разгромила «Эйбар» благодаря голам Гризманна, Месси и Суареса

«Барселона» разгромила «Эйбар» благодаря голам Гризманна, Месси и Суареса
Футбол / Испания 0

В матче 9-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Во втором тайме, на 58-й минуте, форвард каталонской команды Лионель Месси упрочил преимущество гостей. Через 8 минут нападающий «Барселоны» Луис Суарес довёл счёт до разгромного.

«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский «Реал». «Эйбар» (9) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит «Гранада» (17).

С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Гризманн – 13'   0:2 Месси – 58'   0:3 Суарес – 66'
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