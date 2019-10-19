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Пушечный удар в девятку Сигурдссона — в обзоре матча «Эвертон» — «Вест Хэм»

Пушечный удар в девятку Сигурдссона — в обзоре матча «Эвертон» — «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

«Эвертон» дома победил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0 в стартовом матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Бернард. Получив передачу в штрафной от полузащитника Тео Уолкотта, он с помощью эффектных финтов избавился от двух защитников и почти с нулевого угла точно пробил между штангой и вратарём. На 2-й компенсированной минуте второго тайма полузащитник «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон установил окончательный счёт встречи, пушечным ударом из-за пределов штрафной поразив девятку ворот соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Эвертон» занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, набрав 10 очков. «Вест Хэм Юнайтед» — на 8-м, набрав 12 очков.

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