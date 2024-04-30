Тренер сборной Узбекистана U23: хотел бы поблагодарить ЦСКА за то, что отпустили Аббоса

Тренер сборной Узбекистана U23 Тимур Кападзе поблагодарил московский ЦСКА, который согласился отпустить полузащитника Аббосбека Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии.

«Я хотел бы поблагодарить футбольный клуб ЦСКА за то, что с пониманием отнеслись и отпустили Аббоса на важный для нас и, в частности, для футболиста турнир. К этому турниру мы готовились долгое время. Аббос — важный игрок не только для нашей команды, но и для основной сборной. Его интеллект, техника, мастерство всегда представляют угрозу для соперника. Безусловно, Аббос внёс большой вклад в наши победы», — приводит слова Кападзе «Матч ТВ».

Напомним, 29 апреля молодёжные сборные Узбекистана и Индонезии встретились в матче полуфинала Кубка Азии по футболу. Встреча прошла в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 2:0 в пользу Узбекистана. Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел в стартовом составе молодёжной сборной Узбекистана и был заменён на 90-й минуте.

Напомним, Файзуллаев выступает в составе армейцев с лета 2023 года.