Симонян: хорошо, что «Спартак» так сыграл. Новому тренеру требуется время

Бывший игрок московского «Спартака» Никита Симонян дал комментарий после домашнего матча красно-белых с казанским «Рубином» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.

Эта встреча стала первой для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

«Результат закономерен, отвечает характеру игры. Хорошо, что «Спартак» так сыграл. Новому тренеру требуется время, а сколько именно — вопрос к нему», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Рубин», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (15) — девятое.

В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится 27 октября, начало — в 19:00 мск.