Симонян: хорошо, что «Спартак» так сыграл. Новому тренеру требуется время
Бывший игрок московского «Спартака» Никита Симонян дал комментарий после домашнего матча красно-белых с казанским «Рубином» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.
Эта встреча стала первой для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».
«Результат закономерен, отвечает характеру игры. Хорошо, что «Спартак» так сыграл. Новому тренеру требуется время, а сколько именно — вопрос к нему», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Рубин», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (15) — девятое.
В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится 27 октября, начало — в 19:00 мск.
Тедеско изменил в «Спартаке» вообще всё. Но начать с победы не смог
Игра вторым номером, удивительная схема, вулкан эмоций – и нули на табло.
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