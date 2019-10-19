Тедеско изменил в «Спартаке» вообще всё. Но начать с победы не смог

Новый тренер – это всегда новая надежда, поэтому депрессия вокруг «Открытие Арены» — может, временно, а может, и надолго – развеялась. Тучи разбежались в разные стороны, выглянуло солнце, появилось настроение, и болельщики пошли на футбол со сдержанными улыбками на лицах. В этот раз посещаемость оказалась пусть не выдающейся, но приличной, при взгляде на трибуны не хотелось хвататься за голову, как в худшие времена поздних Рианчо и Кононова.

Доменико Тедеско повезло – в дебютном матче в Москве он мог прочувствовать любовь и страсть спартаковской публики. Однако чтобы оптимизм быстро не сменился холодом или даже гневом, чтобы с трибуны B вновь не понеслись проклятья на итальянском, немецкому специалисту нужно очень постараться. И начать доказывать своё соответствие высокой должности с первой же игры. В соперниках у красно-белых был скромный «Рубин», поэтому и победу, несмотря на объективные трудности в виде нехватки времени, желали увидеть все без исключения.

Реформа №1. Перенос тренерской скамейки

Первое изменение Тедеско, сразу бросившееся в глаза, — перенос тренерской скамейки. Ранее штаб и запасные располагались справа от выхода из подтрибунного тоннеля, так было при Аленичеве, Каррере, Кононове. Но Доменико объяснил, что хочет, во-первых, быть ближе к фанатской трибуне, во-вторых, подальше от ассистента арбитра на бровке. Некоторые российские тренеры, напротив, любят прикрикнуть и надавить на судей с флажками (и иногда – очень успешно!), но у Тедеско иная ментальность. В Европе принято, что хозяйские скамейки именно слева. К слову, там же она была и у Якина, первого тренера, выводившего «Спартак» на поле «Открытие Арены».

Реформа №2. Новые функции футболистов

Едва ли кто-то сможет обвинить Тедеско в работе на чьём-то багаже. С первого же матча он стал доверять исключительно своему видению футбола и пониманию сильнейших качеств игроков, и красно-белые предстали в революционно новом виде. Команда вышла на поле в гибридной формации 4-3-1-2 c ромбом в середине.



Многие футболисты получили в ней новые функции. Бакаев превратился из правого полузащитника в правого инсайда, располагался чуть выше нижнего опорника Крала, ранее выходившего ближе к атаке. Умяров, соответственно, играл левее от чешского хавбека. Тиль с одной стороны опускался для работы в оттяжке, а при обороне действовал по опорнику «Рубина» Коновалову, с другой – при быстрых атаках он врывался в штрафную центральным нападающим, а по краям от него бежали Шюррле (левее) и Мельгарехо (правее).



Структура для команды оказалась совершенно новой, и на протяжении всего матча было заметно, что на сегодня она – сырая, футболисты не до конца понимали свои функции, и Тедеско во время каждой (каждой!) микро-паузы приходилось собирать рядом с собой нескольких игроков, впопыхах объяснять и корректировать.



Позиционный футбол у «Спартака» не получился. Почти все подходы создавались командой Тедеско благодаря реактивным контрвыпадам. Бакаев, Мельгарехо, Айртон, Шюррле – каждый из них по несколько раз получал пространство после отборов и перехватов, но «Спартак» упорно транжирил все возможности для быстрых атак, хотя мог забить в первом тайме два-три гола. Особенно «постарался» Шюррле, который снова суетился и играл во что угодно, но только не в футбол.

Реформа №3. Отказ от игры первым номером

По итогам первого тайма красно-белые уступили скромному «Рубину» по владению мячом (43 на 57 процентов) и передачам (230 на 300), зато нанесли больше ударов. Может, это и не следствие выбранного плана, а попросту ситуативный характер матча, однако с трибуны казалось, что «Спартак» был вовсе не прочь играть в выжидательной манере – перекрывать зоны без всякого прессинга, ждать ошибок – и моментально вылетать в быстрые атаки за счёт быстрых исполнителей впереди.



Поначалу план сценарий точно не сработал: уже в дебюте «Рубин» создал два шикарных момента. После удара Зуева и рикошета мяч попал в штангу, а удар головой Кьяртанссона с трудом парировал Максименко. Казанцы смотрелись ничуть не хуже, и даже ранняя замена Данченко на Сорокина их не надломила.

Реформа №4. Никаких преференций главным звёздам

Во второй половине территориальное преимущество «Рубина» осталось на месте – гости чаще владели мячом, но так же пропускали много быстрых выпадов, которые «Спартак» никак не мог реализовать.



К середине тайма Тедеско начал проводить замены, и на скамейку сразу же отправились две звезды, Тиль и Шюррле. Вместо них появились Понсе и Мирзов – и оба качественно улучшили атакующий футбол красно-белых. Особенно засветился, как ни странно, Мирзов, быстро соорудивший три опаснейших момента рывками по левому флангу. Сначала он после дриблинга пробил сам, затем выполнил острый прострел, который партнеры не смогли замкнуть, далее покатил на второй темп Умярову.



Заключительная 20-минутка – единственный отрезок, в котором «Спартак» действительно доминировал и давил на соперника, применял примитивную тактику навала, но и её преобразовать в победный счёт команда не смогла. Более того, в компенсированное время она чудом не пропустила со стандарта. Итого – ничья, которая прервала чудовищную серию из поражений, но, видимо, ещё сильнее отдалит красно-белых от лидирующей группы.