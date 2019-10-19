Комличенко: забивать приятно, но я не придаю этому слишком большого значения

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал победу со счётом 2:0 в выездном матче 13-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (2:0). 24-летний россиянин стал автором первого гола.
«Набрали важные три очка на выезде. Учитывая, что мы находимся вверху турнирной таблицы, а они внизу, наверное, это логично. Но игра получилась непростая, поэтому, конечно, довольны таким результатом.
Что касается моего гола, то я просто делаю свою работу. Естественно, мне, как форварду, приятно забивать, но я не придаю этому слишком большого значения. Футбол — не индивидуальный вид спорта, поэтому нужно понимать, что любой гол — это плод усилий и действий всей команды.
Относительно турнирных задач могу сказать, что мы особо не думаем об этом. Двигаемся от игры к игре, стараемся просто побеждать в каждом матче», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Николай забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах чемпионата Чехии. Ещё 2 гола российский нападающий забил в квалификации Лиги Европы.
- 19 октября 2019
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