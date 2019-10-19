«Витесс» Слуцкого разгромил «ВВВ-Венло» и закрепился на 3-м месте в Эредивизии

В 10-м туре чемпионата Нидерландов «ВВВ-Венло» принимал «Витесс». Матч состоялся на стадионе «Де Кул» в Венло и завершился победой подопечных Леонида Слуцкого со счётом 4:0.



Гости вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Брайана Линссена, а уже спустя пять минут удвоили своё преимущество — голландец оформил дубль. Незадолго до свистка на перерыв «Витесс» довёл счёт до разгромного благодаря точному удару полузащитника Рихедли Базура. Во втором тайме гости забили один гол — на 53-й минуте отличился форвард Нуа Дико.



«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка и уступает ПСВ по дополнительным показателям.



С турнирной таблицей Эредивизии можно ознакомиться на «Чемпионате».