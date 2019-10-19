Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Витесс» Слуцкого разгромил «ВВВ-Венло» и закрепился на 3-м месте в Эредивизии

«Витесс» Слуцкого разгромил «ВВВ-Венло» и закрепился на 3-м месте в Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

В 10-м туре чемпионата Нидерландов «ВВВ-Венло» принимал «Витесс». Матч состоялся на стадионе «Де Кул» в Венло и завершился победой подопечных Леонида Слуцкого со счётом 4:0.

Гости вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Брайана Линссена, а уже спустя пять минут удвоили своё преимущество — голландец оформил дубль. Незадолго до свистка на перерыв «Витесс» довёл счёт до разгромного благодаря точному удару полузащитника Рихедли Базура. Во втором тайме гости забили один гол — на 53-й минуте отличился форвард Нуа Дико.

«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка и уступает ПСВ по дополнительным показателям.

С турнирной таблицей Эредивизии можно ознакомиться на «Чемпионате».

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:45 МСК
ВВВ-Венло
Венло
Окончен
0 : 4
Витесс
Арнем
0:1 Линссен – 29'   0:2 Линссен – 34'   0:3 Базур – 43'   0:4 Дико – 53'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019