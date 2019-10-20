Марсело: проигрывать больно, но в наши дни Ла Лига стала очень непростой

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал результат матча 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (0:1).



«Мы проиграли, но должны продолжать двигаться вперёд. Проигрывать больно, потому что мы играли хорошо, но уступили в самом начале матча. У нас не было времени на размышления, соперник забил гол, и мы растерялись, но это не оправдание. Позже „Реал“ пытался сравнять счёт, но это было невозможно.



Нам нужно хорошо играть до финального свистка. Мы выиграли несколько матчей, но нам по-прежнему чего-то не хватает. Мы пытались сделать всё, чтобы выиграть, но Ла Лига в наши дни стала очень непростой», — приводит слова Марсело Goal.com.

«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко.