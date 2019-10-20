Дивеев — о матче с «Уфой»: будет приятно увидеть старых знакомых

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Впервые после перехода в ЦСКА вернусь на „Нефтяник“. Будет приятно увидеть старых знакомых, но во время матча это не будет иметь значения. Нам необходима победа, чтобы остаться в группе лидеров», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.



Напомним, Дивеев перешёл из «Уфы» в ЦСКА на правах аренды в феврале 2019 года. В мае московский клуб объявил о выкупе прав на защитника. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.



Матч «Уфа» — ЦСКА состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.