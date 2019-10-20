Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы со счётом 1:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал своё удаление и стычку в концовке.

«Честно говоря, не видел, что произошло на последних минутах. Не могу ничего сказать. После этого надо было успокоить ситуацию, но люди, которые должны это делать, делали наоборот.

Говорю не только про главного арбитра. Что он может один? Там толпы народа, трудно было разобраться.

За что меня удалили? За то, что я вышел из тренерской зоны. Мои эмоции после финального свистка в центре поля? Это была благодарность за поддержку», — сказал специалист после встречи в эфире телеканала «Матч Премьер».

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