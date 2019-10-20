Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков был удалён с поля в концовке выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

37-летний футболист получил прямую красную карточку за толчок нападающего «Оренбурга» Андреа Чуканова после свистка арбитра.

Анюков впервые в клубной карьере получил прямую красную карточку. Ранее защитника удаляли дважды, но в обоих случаях — за два «горчичника».

Александр вернулся в «Крылья Советов» минувшим летом. Футболист играл в самарском клубе с 2000 по 2005 год. Права на Анюкова всё ещё принадлежат «Зениту», за который он выступает с 2005 года.

«Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (14) — 12-е.