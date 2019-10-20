Федотов: личная неприязнь арбитра? Я к нему вообще никаких отношений не имею

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал работу бригады арбитров в матче 13-го утра РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Вопросик надо тоже задать по моему удалению. Я просто стоял разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята схватили меня за грудки. Ну я за это получил желтую карточку. Просто великолепно. Просто великолепно. Личная неприязнь? Я к нему вообще никаких отношений не имею. Ни по жизни, ни по чему. Он в прошлом пол команды удалил, пол тренерского штаба. Сейчас то же самое повторяется. Если такие эмоции возникают. В других же матчах играют, когда все адекватно, все спокойно все тихо. И наверное тотализатор трибуны понимает, который так же очень чувствует и понимает, что происходит на самом деле. И кому такой футбол нужен нужно задать такой вопрос», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».