Антон: в концовке матча с «Оренбургом» было сильное напряжение, но таков футбол
Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).
«Довольны результатом, поскольку знали, что игра будет тяжёлой. Было много борьбы. Мы были полностью готовы к этой встрече и в итоге смогли взять три очка. Да, мне важно забивать голы, и, думаю, у меня есть все качества для этого. Буду работать. После первого гола была возможность забить и второй, но, к сожалению, не удалось. Самое важное, что мы забили и выиграли.
Эпизод в концовке? Таков футбол. Было сильное напряжение. Они хотят выиграть и мы хотим выиграть — отсюда и эмоции», — приводит слова футболиста пресс-служба «Крыльев Советов» на своей странице в «Твиттере».
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