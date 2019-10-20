Лодыгин пропустил гол после ошибки на выходе. Его команда проиграла — 1:4

«Газишехир», за который выступает российский голкипер Юрий Лодыгин, проиграл со счётом 1:4 в выездном матче 8-го тура турецкой Суперлиги с «Трабзонспором».

Второй гол Лодыгин пропустил после собственной ошибки на 14-й минуте, неудачно сыграв на выходе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Юрия этот матч стал вторым в чемпионате Турции в нынешнем сезоне. 29-летний вратарь пропустил шесть мячей.

Лодыгин выступает за «Газишехир» с лета 2019 года. Ранее он защищал цвета «Олимпиакоса», «Зенита», «Эордаикоса» и «Ксанти».

«Трабзонспор», набрав 15 очков в 8 встречах, возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, «Газишехир» (11) занимает восьмое место.

Календарь матчей турецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».