Transfermarkt снизил рыночную стоимость Лодыгина почти вдвое

Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость бывшего голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который сейчас выступает за турецкий «Газишехир Газиантеп», почти вдвое.
Ещё в мае сайт оценивал российского вратаря, когда тот выступал в аренде в греческом «Олимпиакосе», в € 1,5 млн. Сегодня же портал снизил стоимость футболиста до € 800 тыс.
В текущем сезоне на клубном уровне Лодыгин сыграл 1 матч, в котором голов не пропускал.
Напомним, в «Газишехир Газиантеп» Лодыгин перешёл этим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за «Зенит». В стан сине-бело-голубых перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в одном матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре мяча. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба провёл два матча в греческой Суперлиге и пропустил один мяч.
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