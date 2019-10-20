Джанаев отбил пенальти во втором матче РПЛ подряд

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил пенальти в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Джанаев отбил 11-метровый удар в исполнении Евгения Луценко. Голкипер «Сочи» отражает пенальти во втором матче РПЛ подряд. Ранее в 11-метровой дуэли Джанаев переиграл форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в матче 12-го тура чемпионата России (0:2).

Джанаев перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно из «Медзи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь принял участие в девяти матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил девять голов. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2021 года.