Джанаев отбил пенальти во втором матче РПЛ подряд
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил пенальти в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Джанаев отбил 11-метровый удар в исполнении Евгения Луценко. Голкипер «Сочи» отражает пенальти во втором матче РПЛ подряд. Ранее в 11-метровой дуэли Джанаев переиграл форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в матче 12-го тура чемпионата России (0:2).
Джанаев перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно из «Медзи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь принял участие в девяти матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил девять голов. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2021 года.
Бабаев рассказал, почему в ЦСКА не перешёл Джанаев, хотя уже был в Ватутинках
- 20 октября 2019
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