Летом «Манчестер Юнайтед» выделит на трансферы € 350 млн
Следующим летом «Манчестер Юнайтед» сможет потратить на покупку новых игроков € 350 млн, сообщает Daily Mail.
Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовят несколько громких трансферов. Уже сейчас в сферу интересов манкунианского клуба входят форвард Мусса Дембеле («Лион») и полузащитники Джеймс Мэддисон («Лестер Сити») и Сауль Ньигес («Атлетико»). Если в январе ни один из них не будет доступен по приемлемой цене, «МЮ» отложит вопрос об их трансфере на лето.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место. В 8 турах команда набрала 9 очков.
В эти минуты «МЮ» играет с «Ливерпулем». Встреча проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
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