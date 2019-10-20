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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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Летом «Манчестер Юнайтед» выделит на трансферы € 350 млн

Летом «Манчестер Юнайтед» выделит на трансферы € 350 млн
Футбол / Англия 0

Следующим летом «Манчестер Юнайтед» сможет потратить на покупку новых игроков € 350 млн, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовят несколько громких трансферов. Уже сейчас в сферу интересов манкунианского клуба входят форвард Мусса Дембеле («Лион») и полузащитники Джеймс Мэддисон («Лестер Сити») и Сауль Ньигес («Атлетико»). Если в январе ни один из них не будет доступен по приемлемой цене, «МЮ» отложит вопрос об их трансфере на лето.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место. В 8 турах команда набрала 9 очков.

В эти минуты «МЮ» играет с «Ливерпулем». Встреча проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

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