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Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020

Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не будет сбривать усы в случае победы своей команды на чемпионате Европы 2020 года.

«Усы в случае победы на Евро сбривать не буду, ибо впереди чемпионат мира. А туда без усов ехать нельзя», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года. В отборочном турнире соперниками подопечных Черчесова были национальные команды Бельгии, Казахстана, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 стран. Первый матч будет сыгран 12 июня, а заключительный — 12 июля. Финальную встречу будет принимать стадион «Уэмбли» в Лондоне.

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