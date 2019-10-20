Черчесов: ряд молодых игроков делают себе поблажки, так они в сборную не попадут

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что недоволен отношением к работе некоторых молодых футболистов. При этом уточнять фамилии игроков наставник национальной команды отказался.

«Мне не нравится, что некоторые молодые футболисты делают себе поблажки. Могу так играть, могу не играть. Я сейчас не буду называть фамилии, но если так продолжится, я и фамилии назову. С таким отношением кто-то в сборную никогда не попадёт», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года. В отборочном турнире соперниками подопечных Черчесова были национальные команды Бельгии, Казахстана, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. Финальный турнир Евро-2020 пройдёт в 12 странах.