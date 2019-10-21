Ван дер Варт: в матче любителей можно увидеть 3 человек, играющих, как Магуайр

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил уровень игры защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайра.



«Когда я смотрю воскресный матч любительской лиги, я вижу трёх футболистов, которые играют, как Магуайр. Я серьёзно. Мои слова могут звучать глупо, но он всё равно их не услышит. В конце концов мы говорим о трансфере за € 90 млн. Ван Дейк в таком случае стоит € 300 млн.



Вся эта ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был с отрывом худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился тот переход за € 90 млн», — цитирует ван дер Варта Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.



Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Лестер Сити» и стал самым дорогим защитником в истории футбола.

«Ливерпуль» спасся на последних минутах. Всё решили замены Клоппа «МЮ» был лучше целый час.