Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван дер Варт: в матче любителей можно увидеть 3 человек, играющих, как Магуайр

Ван дер Варт: в матче любителей можно увидеть 3 человек, играющих, как Магуайр
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил уровень игры защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайра.

«Когда я смотрю воскресный матч любительской лиги, я вижу трёх футболистов, которые играют, как Магуайр. Я серьёзно. Мои слова могут звучать глупо, но он всё равно их не услышит. В конце концов мы говорим о трансфере за € 90 млн. Ван Дейк в таком случае стоит € 300 млн.

Вся эта ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был с отрывом худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился тот переход за € 90 млн», — цитирует ван дер Варта Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Лестер Сити» и стал самым дорогим защитником в истории футбола.

«Ливерпуль» спасся на последних минутах. Всё решили замены Клоппа
«МЮ» был лучше целый час.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019