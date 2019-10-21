Ван дер Варт: в матче любителей можно увидеть 3 человек, играющих, как Магуайр

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил уровень игры защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайра.
«Когда я смотрю воскресный матч любительской лиги, я вижу трёх футболистов, которые играют, как Магуайр. Я серьёзно. Мои слова могут звучать глупо, но он всё равно их не услышит. В конце концов мы говорим о трансфере за € 90 млн. Ван Дейк в таком случае стоит € 300 млн.
Вся эта ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был с отрывом худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился тот переход за € 90 млн», — цитирует ван дер Варта Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.
Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Лестер Сити» и стал самым дорогим защитником в истории футбола.
- 21 октября 2019
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
08:48
-
08:22
-
08:07
-
06:44
-
05:57
-
05:30
-
05:23
-
05:17
-
04:19
-
03:24
-
02:44
-
02:31
-
02:14
-
01:38
-
01:08
-
00:55
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 20 октября 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:41