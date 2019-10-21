Егоров прокомментировал судейский скандал на матч «Оренбург» — «Крылья Советов»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал скандальный эпизод, произошедший в конце матча 13-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1). В конце матча началась драка, в которой участвовал защитник гостей Александр Анюков. Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» обвинили арбитра в предвзятости.

«Оценки судей мы не разглашаем, это закрытая информация. Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним согласен.

По поводу эпизодов в конце матча: судья смотрел за действующими лицами. Он поступил абсолютно правильно. Вынес наказание тем людям, которые принимали активное участие. Комментировать не могу, все материалы будут переданы в КДК. Красная карточка Анюкова абсолютно по делу. Меру наказания тренеров определит КДК. По моему мнению, было достаточное количество красных карточек.

Свободный удар назначать не следовало, а то, что произошло дальше, это уже другой эпизод.

На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать жёлтую карточку Анюкову. По поводу руки Никиты Чернова: мяч шёл от своего партнёра по команде, рука была не выше уровня плеча. Нормальная ситуация, матч должен продолжаться», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.