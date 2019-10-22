«Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Барселоны» Аленьей

«Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Карлоса Аленьи, утверждает Mundo Deportivo. По данным источника, «шпоры» попытаются подписать игрока во время зимнего трансферного окна.

Аленья рассматривается в качестве долгосрочной замены для Кристиана Эриксена, контракт которого с клубом истекает в конце сезона. С большой вероятностью датчанин покинет лондонский клуб зимой.

«Тоттенхэм», по данным источника, хотел приобрести Аленью летом, но договориться о покупке игрока не удалось. 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне привлекался в матчам «Барселоны», но после выздоровления Лионеля Месси перестал попадать в состав. Аленья не был включён в заявку каталонцев на матч Примеры с «Эйбаром».