Кейн: «Тоттенхэму» надо верить в себя и биться друг за друга

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн дал комментарий в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
«Планка, которую мы установили в последние 4-5 лет, очень высока. Сейчас дела идут не так хорошо, люди постоянно об этом говорят. Этот сезон складывается для нас не столь удачно, как в последние годы. Играть в Лиге чемпионов против лучших клубов нелегко, но мы уже стали одним из таких клубов.
Наши результаты в последнее время не радуют. Мы все хотим выигрывать матчи, но сейчас в моей жизни и жизни клуба новый вызов. Мы пытаемся изменить ситуацию к лучшему. Путь к успеху не будет безоблачным, на этом пути будут трудности, и мы должны их преодолеть.
В прошлой Лиге чемпионов у нас на этом этапе очков было даже меньше. Если сумеем победить, то окажемся в лучшей позиции, чем были после третьего тура в прошлом году, а ведь мы в итоге дошли до финала. Надо верить в себя и биться друг за друга», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
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