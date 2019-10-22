Президент «Дженоа»: Тьяго Мотта ещё всех удивит

Президент «Дженоа» Энрико Прециози высоко отозвался о Тьяго Мотте, который, по всей видимости, сменит на посту главного тренера клуба Аурелио Андреаццоли. Предполагается, что о назначении бывшего хавбека «ПСЖ» будет объявлено уже сегодня, 22 октября.
«У Мотты есть ясные идеи и большие знания. Уверен, он всех удивит. В то же время Мотта остаётся таким же мотивированным, как и в то время, когда он был футболистом. Это настоящий боец. Мотта хорошо знает «Дженоа», он видел наши игры, знает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Прециози Il Secolo XIX.
Ранее сообщалось, что на пост главы «Дженоа» также претендует бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, но, по всей видимости, руководство генуэзцев предпочло Мотту.
- 22 октября 2019
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