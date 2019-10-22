Тьяго Мотта, а не Каррера, будет назначен новым главным тренером «Дженоа»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта станет новым главным тренером «Дженоа». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, о назначении экс-игрока сборной Италии будет объявлено сегодня, 22 октября. В бытность игроком Мотта выступал за генуэзский клуб. Он впервые будет работать главным тренером команды в карьере. Ранее он лишь возглавлял одну из молодёжных команд «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Дженоа» являлся бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера. Предполагается, что руководство генуэзцев отправит в отставку нынешнего главного тренера клуба Аурелио Андреацолли.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды 5 очков после восьми матчей.